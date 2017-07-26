Путин пообещал разобраться с запретом на поиск людей по мобильному телефону

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос о снятии запрета на использование мобильных телефонов для поиска пропавших людей.

Руководитель добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев пожаловался президенту на то, что сегодня по закону нельзя определить местоположение пропавшего человека по находящемуся у него мобильному телефону.

Он отметил, что обращение родственников в органы правопорядка с заявлением о пропаже могло бы стать достаточным основанием для того, чтобы определить местоположение пропавшего по мобильному телефону.

Сергеев отметил, что определение местоположения человека по его звонку на номер 112 пока не работает. "Есть пилотный проект, но пока он не работает", — сказал глава поискового отряда, отметив, что конкретно в эти минуты в Подмосковье не могут найти человека с мобильным телефоном.

Путин ответил, что этот вопрос "проработаем обязательно". "Что касается такого разрешения, об этом мы отдельно поговорим, если есть хоть какие-то запреты, они будут сняты", — пообещал президент.