На Соловках проходят торжества, посвященные 75-летию школы юнг

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июл — РИА Новости. Торжества, посвященные 75-летию Соловецкой школы юнг, проходят в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Приказ о создании Соловецкой школы юнг был подписан 25 мая 1942 года народным комиссаром ВМФ СССР Николаем Кузнецовым. Школа была открыта на Соловецких островах для подготовки высококвалифицированных морских специалистов. С 1942 по 1945 годы школа стала настоящей кузницей кадров для флота. Её выпускниками стали четыре тысяч сто одиннадцать специалистов морского дела — боцманов, рулевых, электриков, мотористов.

"Всего в юбилейных торжествах принимают участи участие 19 ветеранов-юнг из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской, Костромской, Свердловской областей, Пермского края и Латвийской Республики", — говорится в сообщении.

В рамках юбилейных мероприятий на Соловках состоялись торжественный митинг с возложением цветов к памятнику Соловецким юнгам и закладка аллеи Соловецких юнг.

"Сегодня мы отдаем дань великому подвигу юнг легендарной Соловецкой школы, которые смогли преодолеть трудности сурового Севера, получили военную морскую специальность, встали в строй наравне со взрослыми на защиту Родины. Ваш подвиг всегда будет жить в наших сердцах, как пример преданного служения Родине", — сказал на митинге губернатор области Игорь Орлов.

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