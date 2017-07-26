МВД будет возбуждать дела по ДТП с погибшими детьми в течение суток

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил руководителям следственных органов системы МВД возбуждать уголовные дела по фактам ДТП с погибшими детьми в течение суток, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Руководителям следственных органов системы МВД России доведено требование министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева о возбуждении уголовного дела в течение суток по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетнего", — сказала Волк.