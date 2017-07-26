"Ростелеком" отменит плату за интернет в небольших населенных пунктах

ГОРКИ, 26 июл — РИА Новости. "Ростелеком" с 1 августа 2017 года отменяет плату за пользование интернетом в небольших населенных пунктах РФ с численностью от 250 до 500 человек, сообщил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Он отметил, что плата за пользование интернетом составляет 45 рублей в месяц. "Мы считаем, что эта плата не является критической с точки зрения выручки "Ростелекома". Но это позволит существенно упростить доступ жителей этих населенных пунктов к современным качественным услугам", — добавил он.