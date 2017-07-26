"Ростелеком" отменит плату за интернет в небольших населенных пунктах

ГОРКИ, 26 июл — РИА Новости. "Ростелеком" с 1 августа 2017 года отменяет плату за пользование интернетом в небольших населенных пунктах РФ с численностью от 250 до 500 человек, сообщил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Очень важной является программа цифрового неравенства. Это подключение небольших населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек, это 14 тысяч населенных пунктов, более треть уже сегодня подключено. Мы приняли решение о том, что с 1 августа полностью отменяется плата за пользование этими услугами", — сказал Осеевский.

Он отметил, что плата за пользование интернетом составляет 45 рублей в месяц. "Мы считаем, что эта плата не является критической с точки зрения выручки "Ростелекома". Но это позволит существенно упростить доступ жителей этих населенных пунктов к современным качественным услугам", — добавил он.