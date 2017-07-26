Мизулина: Десятилетие детства должно поддерживать традиционную семью

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина считает, что все мероприятия в рамках Десятилетия детства должны быть направлены на поддержку традиционной семьи, поскольку защита детей в отрыве от нее чревата увеличением количества сирот.

"Идеология защиты прав ребенка — западная идеология — это направление на разрушение традиционной семьи, это создание и признание новых форм семейных союзов… Отсюда замещающая среда, замещающие семью институты, профессиональные институты. Ребенок первичен, ради прав ребенка допускается все, в том числе разрушение традиционной семьи. Российская традиционная семейная культура построена на иной идеологии, мы без традиционной семьи погибнем", — заявила Мизулина в среду в ходе слушаний в Общественной палате РФ, посвященных обсуждению проекта плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

"Если мы не будем поддерживать традиционную семью и все время отрывать ребенка, то не будет России… Для нас Десятилетие детства — вот что должно быть приоритетом — это десятилетие семьи и детства", — подчеркнула Мизулина.

Она задалась вопросом, почему несмотря на значительные успехи ранее принятой национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы растут случаи изъятия детей из семей. Сенатор отметила, что в настоящее время готовится межведомственный доклад на эту тему. "Общее его название, может, кому-то не понравится, но название честное — "Детство без родителей", — сказала Мизулина.