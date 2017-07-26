Соколов: "безбагажные" авиаперевозки позволят снизить цены на билеты

ГОРКИ, 26 июл — РИА Новости. Закон о "безбагажных" авиаперевозках позволит существенно снизить стоимость невозвратных билетов, считает министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ранее Совет Федерации одобрил правительственный закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный авиабилет.

"Снижение (цен ожидается — ред.) от 10 до 20% в рамках невозвратных тарифов… На самом деле, это очень эффективная мера. По сути, это план по снижению стоимости авиаперевозок, и эта норма закона позволит тем, кто путешествует авиатранспортом без багажа, реально снизить цену билета", — заявил Соколов журналистам.

Ранее лоукостер "Победа" уже высказался о готовности снизить свои базовые тарифы в пределах 20% после принятия этого закона. Эксперты рынка считают, что этому примеру последуют и другие российские авиакомпании.