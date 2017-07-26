БАРНАУЛ, 26 июл — РИА Новости. Кот Барсик, известный в качестве "народного мэра" Барнаула, стал автором новой инициативы по возвращению Аляски в состав России. Соответствующее заявление размещено на его официальной страничке в соцсети "Вконтакте".
К вопросу об Аляске Барсик обратился в связи с недавней новостью о смерти кота по кличке Стаббс, который 20 лет стоял во главе города Талкитна на Аляске.
В числе своих первых шагов Барсик называет агитацию за возвращение полуострова в состав России, а итогом, по его словам, может стать проведение референдума.
Также в сообщении отмечается, что этот шаг станет логичным после воссоединения Крыма с Россией.
Кот Барсик прославился в конце 2015 года, когда выиграл народное интернет-голосование на выборах сити-менеджера Барнаула. Позже он пытался поучаствовать в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму, но в партии ему отказали, так как он не соответствует требованиям к кандидатам. А в декабре прошлого года Барсик заявил о намерении баллотироваться в президенты России со слоганом "За Барсика не голосует только мышь!".
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