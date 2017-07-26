БАРНАУЛ, 26 июл — РИА Новости. Кот Барсик, известный в качестве "народного мэра" Барнаула, стал автором новой инициативы по возвращению Аляски в состав России. Соответствующее заявление размещено на его официальной страничке в соцсети "Вконтакте".

К вопросу об Аляске Барсик обратился в связи с недавней новостью о смерти кота по кличке Стаббс, который 20 лет стоял во главе города Талкитна на Аляске.

"На своем посту он прослужил долгие двадцать лет, что много даже по человеческим меркам. Политическая долговечность и служение долгу заслуживает уважения, ведь другого мэра в городе нет. Город Талкитна находится на Аляске – штате США, который до 1867 года являлся территорией Российской Империи. И я как кот-патриот не могу оставить этот город без власти. Я готов предложить горожанам свою кандидатуру в качестве почетного мэра до выборов президента России. А дальше время покажет. На данном посту я готов отстаивать и продвигать интересы Аляски", — говорится в заявлении барнаульского кота.

В числе своих первых шагов Барсик называет агитацию за возвращение полуострова в состав России, а итогом, по его словам, может стать проведение референдума.

Также в сообщении отмечается, что этот шаг станет логичным после воссоединения Крыма с Россией.

Кот Барсик прославился в конце 2015 года, когда выиграл народное интернет-голосование на выборах сити-менеджера Барнаула. Позже он пытался поучаствовать в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму, но в партии ему отказали, так как он не соответствует требованиям к кандидатам. А в декабре прошлого года Барсик заявил о намерении баллотироваться в президенты России со слоганом "За Барсика не голосует только мышь!".

Кот Барсик, свинья Гиглс и другие известные животные-политики >>