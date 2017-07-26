Для всех желающих: "Лаборатория Касперского" создала бесплатный антивирус

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" объявила о запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free. Новый продукт будет доступен пользователям по всему миру.
Сейчас Kaspersky Lab работает более чем в 200 странах мира, центральный офис расположен в Москве.
"Отличная новость"
О запуске новой антивирусной программы сообщил гендиректор компании Евгений Касперский.
"Есть отличная новость — мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, "безвозмездно, то есть даром", — отметил Касперский.
"Есть значительное количество пользователей, у которых нет двух тысяч рублей на премиальную защиту, из-за чего они вынуждены устанавливать дырявые поделки и даже использовать активно навязываемый Microsoft Windows Defender. Увеличение числа установок Free позитивно влияет на качество защиты для всех пользователей за счёт расширения big data базы для технологий машинного обучения", — говорится в заявлении Касперского.
"В прошлом году продукт успешно "отпилотировался" в регионе Россия-Украина-Белоруссия, в Китае, а также и в "Нордиксе" (это Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия)", — добавил глава "Лаборатории Касперского".
В сентябре новый продукт будет доступен в Индии, Гонконге и Турции, а также на Ближнем Востоке и в странах Африки и Латинской Америке. Спустя месяц оценить бесплатный антивирус смогут европейцы и жители Японии и Южной Кореи.
Для остальных стран новая программа станет доступна до конца года, уточнил Касперский.
Что войдет в Kaspersky Free
По словам главы "Лаборатории Касперского", новая программа будет содержать только самые необходимые функции: файловый, почтовый и веб-антивирус, автоматические обновления, самозащита, карантин и другие.
Он подчеркнул, что Kaspersky Free работает на тех же технологиях, что и платные продукты "Лаборатории Касперского".
"Хотя в продукте есть только самое необходимое, нам ни разу за него не стыдно. Это та же защита без компромиссов — мы детектим любую кибер-угрозу вне зависимости от ее происхождения и намерений, даже если это кому-то не нравится", — написал Евгений Касперский, добавив, что в новой программе не будет того, чем обычно страдают бесплатные IT-разработки (вроде слежки за пользователем в рекламных целях и "торговли" его конфиденциальными данными).
О популярности "Лаборатории Касперского"
Продукты Kaspersky Lab активно используют по всему миру. На популярности программ не сказалось даже недавнее решение Вашингтона об ограничениях на работу компании в США.
В "Лаборатории Касперского" введенные ограничения объяснили тем, что компания стала "пешкой" в геополитической борьбе.
"Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа. "Лаборатория Касперского" уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса. Компания считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против нее выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкреплённые никакими фактами", — подчеркнули в компании.
Опрошенные в девяти юрисдикциях чиновники заявили, что в последние два года приобретали или поддерживали программное обеспечение "Лаборатории Касперского". Практически все заявили, что не планируют менять его в ближайшее время.