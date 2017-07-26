Среда в Москве стала самым теплым днем с начала года

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Среда стала самым теплым днем 2017 года в Москве, однако впереди жителей столицы ждут новые температурные рекорды, сообщили РИА Новости в метеобюро Москвы.

"Сегодня, 26 июля, в 12 часов на станции ВДНХ температура воздуха достигла 26,8 градуса, этот день оказался самым теплым с начала года", — рассказали РИА Новости в столичном метеобюро.

При этом синоптики отмечают, что зафиксированная температура не является максимальной — ожидается, что в течение дня она будет расти, а в пятницу-субботу и вовсе достигнет +30.

"В последующие дни температура воздуха будет повышаться, поэтому не исключено, что завтрашний день будет теплей, чем сегодняшний, а пятница-суббота — еще теплей. Температура будет повышаться до 30 градусов, а тридцати градусов в Москве в этом году еще не было", — сообщили в столичном метеобюро.