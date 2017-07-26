"Ясновидящие" начали зарабатывать на майнинге

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Заработать на ажиотаже вокруг криптовалюты пытаются не только продавцы и производители видеокарт, но и те, кто называют себя "ясновидящими".

Так, "парапсихолог-целитель" Элена Гамаюн стала "заряжать" видеокарты на майнинг. Соответствующий обряд был снят на видео и опубликован на YouTub-канале Like News.

В кадре, помимо самой Элены, присутствует предполагаемая клиентка (не исключено, что это подставная актриса — ред.), время от времени появляется оператор. Женщина принесла только одну видеокарту, по мнению некоторых пользователей, довольно старую и не подходящую для добычи криптовалюты. Кроме того для майнинга обычно используют сразу несколько видеоускорителей, но неизвестно, заряжала ли Элена другие видеокарты девушки.

Сама ясновидящая по ходу ролика объясняет суть обряда и свою философию, однако некоторые фрагменты из ролика вырезаны, а сам он резко обрывается.

По словам ясновидящей, ее задача — "соединить" клиентку с картой, чтобы в ее жизнь вошли деньги.

Сам обряд достаточно простой: обратившаяся к ясновидящей девушка держит видеокарту в левой руке и делает дыхательные упражнения, а ясновидящая бьет по поющей чаше (разновидность колокола — ред.) и читает мантры.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте Элена прокомментировала это видео, отметив, что одной только зарядки на майнинг мало — необходимо самому приложить немало усилий, чтобы увеличить свою денежную "пропускную способность".

"Нужно понимать, что дело не всегда в майнинге, а в способности иметь большие деньги. Нужно работать над собой! Ежедневно! А вот целитель может направить и помочь энергетически!", — утверждает она.

Что такое майнинг

Майниг — способ добычи криптовалюты, который в последнее время привлекает все большее количество людей. Его суть сводится к математическим вычислениям, которые лучше всего удаются видеокартам, и итогом которых являются полученные пользователем биткоины или другая криптовалюта. Сейчас один биткоин стоит более 2,4 тысячи долларов.

С марта 2017 года криптовалюты резко выросли в цене, что привело к появлению в России огромного количества "майнеров" и к дефициту видеокарт — для "чеканки" виртуальных денег нужно все более мощное оборудование, поэтому энтузиасты скупают сразу по несколько и организуют их в так называемые "фермы".

Подробнее о майнинге читайте в статье Майнинг по-русски: почему Россию захлестнул бум добычи биткоинов>>