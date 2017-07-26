Москалькова поддержала право на забастовку

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 26 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что поддержала бы совершенствование закона для обеспечения возможностей проводить забастовки, в том числе забастовки солидарности.

"Нужно создать условия для того, чтобы люди могли отстаивать свои права во всех секторах государственной жизни, в том числе — и в первую очередь — трудовые права. Нужно совершенствовать законодательство, конечно, в том числе и право на забастовку трудового народа", — сказала Москалькова журналистам в ходе форума "Территория смыслов на Клязьме".

При этом, подчеркнула омбудсмен, "важно, чтобы людей не провоцировали на забастовки, а решали проблемы так, чтобы люди не выходили на эти забастовки".

В ответ на вопрос о том, нужно ли, по её мнению, разрешить забастовки солидарности, Москалькова отметила, что "поддержала бы совершенствование законодательства, в том числе по консолидированным протестам".