При строительстве трассы "Таврида" в Крыму в июле обезвредили три авиабомбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Специалисты МЧС Крыма уничтожили за последний месяц три авиабомбы в ходе разведки маршрута для строительства трассы "Таврида", сказал на пресс-конференции в Симферополе помощник начальника управления МЧС РФ по республике Владимир Иванов.

"Осуществляется маркировка маршрута трассы, затем подрядные предприятия проводят разведку трассы с помощью металлодетекторов. За последний месяц три авиабомбы уничтожено при строительстве трассы "Таврида", — сказал Иванов.

Уничтожение авиабомб провели специалисты Керченского специального морского отряда. Обнаруженные авиабомбы — времен Великой Отечественной войны, с весом взрывчатого вещества до 500 кг, сказал Иванов.

Он отметил, что аналогичные работы по обезвреживанию боеприпасов проводились при прокладке магистрального газопровода в Крым из Краснодарского края.

"Например, в Белогорском районе Крыма в месте прохождения газопровода на участке длиной 500 метров было обнаружено 12 авиабомб. Было принято решение об уничтожении на месте", — отметил представитель спасательного ведомства.

Официальный старт строительства трассы "Таврида" в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/ч. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость "Тавриды" составляет 138,9 миллиарда рублей.

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