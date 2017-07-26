Москалькова: девушки могут служить в армии "не хуже, чем мальчишки"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 26 июл — РИА Новости. Уполномоченный по права человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что девушки в России ущемлены в праве проходить срочную службу, хотя они "крутые и могут не хуже мальчишек отслужить в армии".
Она отметила, что получает обращения от девушек, которые хотят быть летчиками. "А в лётное училище девчонок не берут", — уточнила омбудсмен.
"Это резерв. Мне кажется, что срочная служба сегодня и в социальном, и в материальном плане, и плане будущего ещё пока очень слаба. Надо здесь наращивать усилия", — подчеркнула Москалькова.