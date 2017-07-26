Москалькова: девушки могут служить в армии "не хуже, чем мальчишки"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 26 июл — РИА Новости. Уполномоченный по права человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что девушки в России ущемлены в праве проходить срочную службу, хотя они "крутые и могут не хуже мальчишек отслужить в армии".

"Сегодня армия стала мощней, сильней и мы ей гордимся. Но подготовка наших ребят, конечно, желает лучшего, мягко говоря. Может быть, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом, их не берут. Это неправильно. Мы крутые, мы можем… не хуже, чем мальчишки отслужить в армии", — сказала Москалькова, отвечая вопросы участников молодёжного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Она отметила, что получает обращения от девушек, которые хотят быть летчиками. "А в лётное училище девчонок не берут", — уточнила омбудсмен.

"Это резерв. Мне кажется, что срочная служба сегодня и в социальном, и в материальном плане, и плане будущего ещё пока очень слаба. Надо здесь наращивать усилия", — подчеркнула Москалькова.