Власти проконтролируют устранение неисправностей в московских электричках

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Московские власти намерены взять на особый контроль устранение выявленных ранее Ространснадзором нарушений вопросов безопасности на пригородных электричках, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.
28.1%Да, хотя периодически сталкиваюсь с проблемами во время поездок
19.5%Нет, при этом регулярно пользуюсь
52.4%Не езжу на электричках
По данным РЖД, 8 апреля в 22.40 на перегоне Фили — Кунцево-1 произошло столкновение электропоезда Москва — Усово и пассажирского поезда Москва — Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда. За медпомощью обратились 30 человек с различными травмами.
При этом в пресс-службе РЖД РИА Новости ранее сообщили, что все выпускаемые на маршруты электрички безопасны для пассажиров: к перевозкам допускается исключительно технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации подвижной состав. В компании отметили, что получили предписания в рамках проверки Ространснадзора, ведется работа по устранению нарушений.