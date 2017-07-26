Власти проконтролируют устранение неисправностей в московских электричках

Пригородная электричка на вокзале в Москве. Архивное фото

Пригородная электричка на вокзале в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Московские власти намерены взять на особый контроль устранение выявленных ранее Ространснадзором нарушений вопросов безопасности на пригородных электричках, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.

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Ранее в среду газета " Коммерсант " написала, что проезд на московских электричках, перевозящих около 540 миллионов пассажиров в год, может быть опасным: проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем. По данным издания, обнаружились и проблемы с "формальными" ремонтами электричек в моторвагонных депо РЖД. Ространснадзор проводил проверку после столкновения в Кунцево электрички и пассажирского поезда.

По данным РЖД, 8 апреля в 22.40 на перегоне Фили — Кунцево-1 произошло столкновение электропоезда Москва — Усово и пассажирского поезда Москва — Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда. За медпомощью обратились 30 человек с различными травмами.

"Правительство Москвы возьмет данную ситуацию на особый контроль. Мы будем следить за ходом устранения всех замечаний. Безопасность пассажиров является для нас важнейшим приоритетом", — сказали РИА Новости в пресс-службе департамента.

При этом в пресс-службе РЖД РИА Новости ранее сообщили, что все выпускаемые на маршруты электрички безопасны для пассажиров: к перевозкам допускается исключительно технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации подвижной состав. В компании отметили, что получили предписания в рамках проверки Ространснадзора, ведется работа по устранению нарушений.