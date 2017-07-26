Москалькова не согласна с решением ЕСПЧ по запрету в России гей-пропаганды

ДВОРИКИ (Владимирская область), 26 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова объяснила, в каких случаях можно говорить о нарушении прав человека из-за его сексуальной ориентации, при этом отметила, что – как и "большая часть" россиян – не согласна с позицией ЕСПЧ, посчитавшего дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

Ранее Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. В деле "Баев и другие против России" ЕСПЧ установил нарушение статьи 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьей 10 Конвенции (свобода выражения мнений). В Минюсте отметили, что постановление суда в законную силу не вступило, в течение трех месяцев ведомство это решение обжалует. В МИД заявили, что решение ЕСПЧ является примером политизированного подхода к рассмотрению жалоб против РФ.

"У каждого человека в России есть право выбрать свою сексуальную жизнь. Вы спросили: какие права у сексуальных меньшинств? Такие же, как у всех – право на образование, на здравоохранение. Если из республики по этому принципу изгоняют человека – это неправильно, это нарушение прав, я с вами согласна", — заявила Москалькова, отвечая на вопросы участников молодёжного форума "Территория смыслов на Клязьме".

"(Но) если мы пропагандируем это явление – это тоже неправильно, здесь с Европейским судом (по правам человека) большая часть нашего населения не согласна, и я тоже. Ко мне приходили обращения по поводу того, что есть территории, где по признаку принадлежности к сексуальному меньшинству, человек подвергается гонениям. Считаю это неправильным. Я написала по этому поводу в Следственный комитет, в прокуратуру, если это подтвердится, нужно наказывать этих людей", — добавила она.

Ранее в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.