На зеленой ветке московского метро появятся новые поезда

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Первые поезда нового поколения "Москва" в 2018 году могут начать курсировать по Замоскворецкой линии московского метрополитена, сообщил в среду заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Поезд нового поколения "Москва" вышел на Таганско-Краснопресненскую линию в апреле 2017 года.

"Мэр Москвы поставил нам задачу ускоренно обновлять линии московского метро новыми поездами. Поэтому программа будет продолжена, у нас есть четкий план до 2021 года. Думаю, что за 2018 год на Замоскворецкой линии должны поезда "Москва" появиться", — сказал Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24"

Заммэра добавил, что постепенное внедрение новых поездов на другие линии столичного метрополитена начнется после полного обновления составов Таганско-Краснопресненской ветки. Как планируют власти, оно должно завершиться к концу текущего года.

Новый поезд на 15% вместительнее составов старых серий, он может перевозить до двух тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30%, а для инвалидных колясок добавили специальные места. Кроме того, составы оборудованы интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки гаджетов.