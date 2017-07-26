Москалькова выступила против повышения пенсионного возраста

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 26 июля — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила против увеличения пенсионного возраста, это, по её словам, станет тормозом для продвижения молодых людей в их трудовой деятельности.

"Я против увеличения пенсионного возраста, потому что это тормоз для продвижения молодых. Места заняты, продвигаться молодежи некуда, они уезжают", — заявила Москалькова, отвечая на вопросы участников молодёжного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Она отметила также, что молодые люди, получившие среднее специальное образование, должны иметь квоты на предприятии, в том числе коммерческого плана.

"Молодой человек должен иметь гарантию после института в течение трёх лет — он не может быть уволен с работы. Сегодня этого в законе нет", — добавила уполномоченный.