Минстрой одобрил практику комплексного ремонта домов в центре Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Калининградскую практику комплексного ремонта домов в центральной части областного центра одобрили в Министерстве строительства России как положительный пример для остальных регионов РФ, сообщает региональное правительство со ссылкой на врио зампреда Максима Федосеева.

В Краснодаре состоялся семинар по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", куда приехали более тысячи представителей всех регионов России. Докладчики рассказывали о примерах лучших практик, реализованных на территориях муниципалитетов. Ключевой темой обсуждения стало формирование программы приоритетного проекта на 2018-2022 годы.

"Мы провели работу над ошибками, обменялись ценным опытом с другими регионами. Далее уже будем работать с новыми идеями и зарядом энергии. Приятно, что наша область также отмечена в числе лучших по реализации проекта — опыт преображения Ленинского проспекта в Калининграде был приведен в пример всем регионам страны Минстроем России", — сказал Федосеев.

Более 10 домов на Ленинском проспекте Калининграда, в основном "хрущевок", стилизуют под историческую застройку. В 2017 году будут приведены в порядок все дома, фасады которых выходят на Ленинский проспект. Он входит в так называемый "протокольный маршрут" Чемпионата мира по футболу 2018 года, несколько игр которого пройдет в Калининграде.

По информации регионального правительства, концептуальные решения для всех 12 домов вдоль центральной улицы Калининграда разрабатывал Московский архитектурный институт (МАРХИ) совместно с ведущими архитекторами региона. В домах проводится комплексный ремонт с утеплением фасадов, заменой крыш и приведением балконов к единообразию. Разрабатываются также концептуальные решения для первых этажей зданий. Ожидается, что названия магазинов и кафе будут сделаны в едином стиле.

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