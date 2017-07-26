В новосибирской школе нашли капсулу с посланием потомкам

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Строители при ремонте школы в Новосибирске нашли в стене послание потомкам школьников 1967-1968 года, в котором они обещают собрать металлолом на постройку трамвая и изучить жизненный путь Владимира Ленина, сообщила РИА Новости и.о. директора школы №111 Галина Дежнева.
В обращении 1967 года школьный коллектив, пионерская и комсомольская организация шлют привет своим потомкам и обещают хорошо учиться, принимать активное участие в жизни школы и района.
По словам Дежневой, школьники 1967 года обещают собрать металлолом для постройки моторного вагона трамвая, закончить оборудование спортплощадки школы, порадовать школу своими спортивными достижениями, а также изучить революционное прошлое родины и жизненный путь Владимира Ильича Ленина и его соратников.
Письмо было напечатано на машинке и подписано секретарем комитета ВЛКСМ и председателем Совета дружины.
"Мы планируем зачитать письмо на школьной линейке, а затем, скорее всего, разместим его в школьном музее", — сказала и.о. директора.