В РЖД ответили на сообщения об опасности проезда в московских электричках

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Все выпускаемые на маршруты электрички абсолютно безопасны для пассажиров, заявили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
По данным издания, обнаружились и проблемы с "формальными" ремонтами электричек в моторвагонных депо. Ространснадзор проводил проверку после столкновения в Кунцево электрички и пассажирского поезда.
"К перевозкам допускается строго только технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации на сети железных дорог подвижной состав. Техника, которая не прошла предрейсовую проверку, отстраняется от эксплуатации", — заверили в РЖД.
Подчеркивается, что РЖД находится в постоянном контакте с Ространснадзором, а также проводит собственные проверки технического состояния поездов и условий труда сотрудников.
В компании добавили, что сейчас ведется работа по устранению нарушений, выявленных Ространснадзором.