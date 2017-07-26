В РЖД ответили на сообщения об опасности проезда в московских электричках

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Все выпускаемые на маршруты электрички абсолютно безопасны для пассажиров, заявили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что проезд на московских электричках, перевозящих около 540 миллионов пассажиров в год, может быть опасным: проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем.

По данным издания, обнаружились и проблемы с "формальными" ремонтами электричек в моторвагонных депо. Ространснадзор проводил проверку после столкновения в Кунцево электрички и пассажирского поезда.

"К перевозкам допускается строго только технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации на сети железных дорог подвижной состав. Техника, которая не прошла предрейсовую проверку, отстраняется от эксплуатации", — заверили в РЖД.

Там отметили, что вопросы безопасности — первоочередная задача для компании, а подвижной состав регулярно обновляется и проходит капитальный ремонт.

Подчеркивается, что РЖД находится в постоянном контакте с Ространснадзором, а также проводит собственные проверки технического состояния поездов и условий труда сотрудников.

В компании добавили, что сейчас ведется работа по устранению нарушений, выявленных Ространснадзором.