Семья погибшего в Кузбассе шахтера получит помощь от предприятия

КЕМЕРОВО, 26 июл — РИА Новости. Семья машиниста горно-выемочных машин, погибшего на шахте "Анжерская-Южная", где произошёл выброс газа и угля, получит все полагающиеся по закону выплаты от предприятия, которое берет на себя заботу о его четырёх детях, сообщили РИА Новости в администрации Кемеровской области.

Сигнал о происшествии на угледобывающем предприятии в Кемеровском районе поступил в оперативную службу МЧС в 23.40 (19.40 мск) понедельника. На тот момент под землей работали 79 человек, 78 из которых самостоятельно вышли на поверхность. Связи с ещё одним рабочим, 32-летним машинистом подземной установки, не было. Поисковые работы завершились в среду, когда было найдено тело погибшего горняка.

"В ходе разбора завала на ООО "ОЭУ Блок №2 шахты "Анжерская-Южная" горноспасателями обнаружено тело погибшего жителя города Берёзовский машиниста горно-выемочных машин Петра Александровича Симоненко 1985 года рождения. В 2.20 его подняли на поверхность шахты и передали специалистам следственной группы", — уточнили в обладминистрации.

Поисковые работы возглавлял областной штаб с участием руководства администрации Кемеровской области, руководителей и специалистов подразделений ВГСЧ, МЧС, Ростехнадзора. Разгазировали выработку и искали пострадавшего два отделения горноспасателей. По данным штаба, разбор завала на глубине от поверхности 425 метров осложнял простой конвейера, который на некоторое время вышел из строя.

"Все выплаты семье погибшего и его четырём несовершеннолетним детям будут произведены в соответствии с коллективным трудовым договором и действующим законодательством. Предприятие берёт на себя заботу о семье погибшего", — сказали в обладминистрации.

Сформирована специальная комиссия, которой предстоит выяснить причины аварии. Кузбасское следственное управление СК РФ ранее возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ". В обстоятельствах инцидента также разбирается Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.