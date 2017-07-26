Строительство домов для погорельцев под Красноярском идет с отставанием

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Строительство домов для потерявших при пожарах свои дома жителей поселка Стрелка города Лесосибирска в Красноярском крае идет с небольшим отставанием, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В конце мая в пяти населенных пунктах Красноярского края пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли. В поселке Стрелка к 15 сентября должен быть построен 41 дом для погорельцев.

"Докладывая о ходе строительства домов для погорельцев, (глава Лесосибирска) Андрей Хохряков сообщил, что на данный момент имеется небольшое отставание от графика, сейчас на участках прокладывается водопровод, заливаются фундаменты домов", — говорится в сообщении.

Губернатор региона Виктор Толоконский накануне побывал на месте строительства и призвал ускорить работу без ущерба для качества строений.