Разговор с ГАИ, протокол и противотуманки: юристы разрушают автомифы

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Сотрудникам ГАИ разрешили останавливать автомобили вне стационарных постов и вернули ручные измерители скорости. Нужно ли выходить из машины для разговора с инспектором? Стоит ли спорить и не подписывать протокол о нарушении ПДД? РИА Новости попросило эксперта дать четкие разъяснения и развеять мифы из области автомобильного права.

Внутри или снаружи?

Многие водители, остановленные по требованию инспектора ДПС, сразу же выходят из машины и чуть ли не бегом мчатся к инспектору с кипой документов в руках. Другие, наоборот, остаются сидеть за рулем и с каменными лицами игнорируют требования гаишников покинуть транспортное средство. Сторонников у обоих стилей общения предостаточно, но чего на самом деле требует от нас закон?

Как пояснил РИА Новости адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев, следует запомнить определенный перечень ситуаций, при которых инспектор вправе предложить водителю выйти из автомобиля. Все они перечислены в пункте 70 приказа МВД России №185 от 02.03.2009 г.:

- при необходимости устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов;

- при наличии у водителя признаков опьянения и (или) болезненного состояния;

- для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;

- для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза;

- когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;

- когда поведение водителя создает угрозу личной безопасности сотрудника.

В остальных случаях водители не обязаны выходить из автомобиля и уж тем более не должны покидать свою машину до начала разговора с инспектором. Но если вам кажется, что сотрудник ГИБДД будет добрее при общении "на равных", а не через открытое окно, то закон этого также не запрещает.

Автограф

Инспектор выписал вам штраф, но с нарушением вы категорически не согласны. Что делать? На интернет-форумах часто встречаются советы: ничего не подписывать или же занести в протокол фразу "с нарушением не согласен", а затем ждать, пока вас вызовут в отделение ГИБДД или в суд для выяснения всех обстоятельств.

По закону при составлении протокола сотрудником ГИБДД водитель вправе как подписать все необходимые поля, так и отказаться от подписи. В последнем случае никакой ответственности вы не понесете, но сотрудник ГИБДД будет обязан зафиксировать данный факт с участием понятых, которые при необходимости в последующем подтвердят факт отказа.

"Иначе сотрудники ГИБДД могли бы бесконтрольно составлять подобные протоколы с указанием на нарушение правил дорожного движения и КоАП РФ водителями и привлекать их к ответственности за выдуманные правонарушения", — поясняет Марат Аманлиев.

В случае несогласия с протоколом водитель не должен сидеть сложа руки: "нарушитель" вправе обжаловать его у вышестоящего руководства инспектора ГИБДД или в суде. "По умолчанию" рассматриваются такие дела по месту совершения административного правонарушения, указанному в протоколе. Так что бороться за свои права придется в том регионе, где было совершено нарушение, если водитель не заявил ходатайство о рассмотрении дела по месту его жительства. Согласно пункту 113 приказа МВД России №185, ходатайство может быть отражено непосредственно в протоколе. Но стоит помнить, что чаще положительные решения принимаются в отношении лиц, проживающих в других регионах.

Противотуманки или ходовые?

Правила дорожного движения (пункт 19.5) обязывают водителей включать в светлое время суток фары ближнего света или дневные ходовые огни (ДХО). Причем неважно, передвигается автомобиль по населенному пункту или едет по загородной трассе. Многие владельцы бюджетных или старых автомобилей, в которых ДХО не предусмотрены, беспокоятся за сохранность световых приборов и задаются вопросом: можно ли использовать противотуманные фары вместо основных.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль LADA Granta © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль LADA Granta

Согласно пункту 19.4 ПДД, противотуманные фары могут использоваться в условиях недостаточной видимости и в темное время суток на неосвещенных участках дорог только вместе с ближним или дальним светом фар, а также вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 ПДД. То есть противотуманки вместо головных фар и ДХО использовать можно.

Более того, во многих современных автомобилях нижнего ценового сегмента в описании комплектаций можно увидеть строчку "дневные ходовые огни", но на самом деле на машину в базовых исполнениях они не устанавливаются. Таким нехитрым способом автопроизводители добавляют несуществующую опцию в продаваемый автомобиль, а в реальности роль ДХО исполняют противотуманки, которые автоматически загораются днем при выключенных фарах и габаритных огнях.