Снижение цен на крымское вино "Массандра" вызвало покупательский ажиотаж

CИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Винодельческое предприятие Крыма "Массандра" во вторник объявило о снижении цен на продукцию в своих фирменных магазинах, что вызвало двукратный рост продаж, сообщила РИА Новости генеральный директор ФГУП "ПАО Массандра" Янина Павленко.

О планах снижения цен на вина в фирменных магазинах "Массандры" в Крыму на 30-50% с 1 августа Павленко сообщила в начале июля.

"Акция начата раньше намеченного срока и уже сегодня поток туристов в наших магазинах увеличился вдвое по сравнению со вчерашним днем. Продажи, соответственно, за счет той акции, которую мы проводим", — сказала Павленко.

По данным Крымского бюро винограда и вина, всего лицензиями на промышленное производство вин и коньяков в Крыму и Севастополе обладают 28 предприятий. Среди наиболее известных и крупных виноделен — "Массандра", "Инкерман", "Новый Свет", "Золотая Балка", Alma Valley, "Коктебель", "Солнечная долина", "Легенда Крыма".

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