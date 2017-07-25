МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" после принятия закона, разрешающего авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного багажа, не намерен вводит безбагажные тарифы, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее Совет федерации одобрил правительственный закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный авиабилет.

"В настоящее время "Аэрофлот" не планирует вводить безбагажные тарифы. Цены на авиабилеты в эконом-классе в связи с принятием нового закона не изменятся", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, авиакомпания планирует оставить без изменений норму провоза ручной клади в салоне самолета.

По мнению "Аэрофлота", закон, прежде всего, отвечает интересам пассажиров. Он даст возможность пассажирам, осуществляющим перелет без багажа, покупать авиабилеты за меньшую цену. "Важно отметить, что билеты по безбагажному тарифу будут альтернативой, а не заменой обычным билетам", — добавила авиакомпания.

Ранее Минтранс РФ опубликовал список изменений по нормам бесплатной перевозки багажа. В частности, предлагаемые изменения сохраняют минимальную норму бесплатного багажа в 10 килограммов, но для возвратных билетов, а также устанавливают, что перевозчик может установить для пассажиров норму бесплатного провоза ручной клади не менее пяти килограммов. При этом был скорректирован список вещей, которые можно провозить бесплатно сверх нормы багажа.