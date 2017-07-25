S7 не планирует менять тарифную политику после принятия закона о багаже

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. S7 Airlines приветствует принятие закона, разрешающего авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного багажа, но не намерена менять свою систему тарифов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее Совет федерации одобрил правительственный закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный авиабилет.

"Нас положения законопроекта устраивают, но менять свою систему тарифов мы не планируем", — сообщили в S7.

По данным Росавиации, S7 в первом полугодии 2017 года нарастила перевозки пассажиров в годовом выражении на 2,4%, до 4,4 миллиона человек.