"Мегафон" восстановил sms-оплату парковок в Москве

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Мегафон" устранил неполадки, из-за которых абоненты оператора не могли оплатить парковку в Москве через sms, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы "Мегафона" Юлия Дорохина.

Ранее во вторник в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) сообщили, что абоненты "Мегафона" не могут оплатить парковку в Москве через sms. При этом оплата парковки для абонентов "Мегафона" была доступна через мобильное приложение "Парковки Москвы", паркоматы, личный кабинет на сайте Московского паркинга.

"Проблема была зафиксирована в канале sms-сообщений между "Парковками" (sms-платформа московского паркинга) и "Мегафоном" и устранена совместными усилиями технических специалистов", — сказала Дорохина.

"Сейчас услуга оплаты парковок через sms-сообщения для абонентов "Мегафона" работает в нормальном режиме", — заверила она.

В МТС и "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн") РИА Новости ранее сообщили, что оплата парковок через sms для их абонентов работает в штатном режиме.

В середине июля похожий сбой был у МТС. Его абоненты могли оплатить парковку с помощью sms, но пополнение парковочного счета у некоторых абонентов работало с задержкой.

Плату за парковку в Москве ввели в ноябре 2013 года. Власти столицы последовательно расширяют территорию платной парковки в городе и повышают цены за стоянку автомобилей и их эвакуацию в случае нарушения правил. Сейчас в городе установлены различные тарифы в зависимости от места парковки — от 60 до 200 рублей за час.