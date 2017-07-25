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Общество

Эксперты рассказали, почему опасен брак с маньяком

19:3525.07.2017
(обновлено: 19:51 25.07.2017)
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© РИА Новости / Александр ПаниотовСвадебная фигурка, архивное фотоСвадебная фигурка, архивное фото
© РИА Новости / Александр Паниотов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Выбор серийного маньяка в мужья может быть связан со стремлением получить острые ощущения, при этом есть женщины, которые получают удовольствие от рассказов супруга о совершенных преступлениях, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По их мнению, брак с осужденным за убийства маньяком опасен.

Подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в Москве. Кадр оперативной съемки
© ГУ МВД России по Москве
"Маньяка-лизуна" задержали в Москве
Ранее ряд СМИ сообщил, что девушка из Ярославля вышла замуж и родила дочь от 64-летнего серийного маньяка из Украины Сергея Ткача, убившего и изнасиловавшего около 40 девочек от 7 до 17 лет. Девушке было всего 16, когда она увидела своего будущего мужа по телевизору и влюбилась в него, через семь лет ей удалось разыскать Ткача.

Гинеколог–сексолог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в России Борис Лордкипанидзе убежден, что серийные убийцы не исправляются. "Нет такого прецедента, чтобы человек, убивший 40 человек, получая от этого удовольствие, на каком-то этапе вдруг остановился и в последующем стал бы образцовым гражданином общества. Такие отношения — это дамоклов меч, которые для нее в любой момент могут закончиться достаточно плохо", — заявил Лордкипанидзе.

Психиатр-криминалист, руководитель "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях" Михаил Виноградов также уверен в том, что серийные маньяки не способны отказаться от преступной жизни. Виноградов пояснил, что такие преступления совершаются на фоне специфических изменений головного мозга, поэтому осужденные за серийные убийства и изнасилования люди должны быть пожизненно изолированы от общества. Эксперт убежден, что женщина, выбравшая маньяка в мужья, имеет определенные отклонения от нормы.

"Женщин, которые пишут в колонии письма, занимаются, по их мнению, исправлением маньяков и убийц, очень много. Поражает, что женщинам определенного психотипа нравится, когда их муж или сожитель вот такой злодей. Были случаи, когда женщины требовали, чтобы муж после каждого преступления сообщал ей, что и как он сделал", — рассказал криминалист.

Любовь или жажда острых ощущений

Лордкипанидзе отметил, что любовь — это то чувство, которое формируется в процессе взаимоотношений. "Это познание человека, оценка его положительных и отрицательных качеств. Когда человек влюбляется в телевизионный образ, безусловно, это уже является некоторым отклонением, то есть человек недостаточно трезво оценивает эти характеристики", — сказал эксперт.

Кресло судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Нижнем Новгороде маньяка-педофила приговорили к 17,5 года колонии
"Она влюбилась в этот образ — возможно, у человека есть определенная склонность к остроте ощущений. Если сравнить, то в школе чаще девочки влюбляются в двоечников и хулиганов, нежели в "ботаников" и отличников, именно в силу того, что поведение первых более вызывающее, не укладывающееся в социальные нормы", — заявил он.

Лордкипанидзе также предположил, что в таких ситуациях срабатывает эволюционный инстинкт, когда самка выбирала партнера по принципу его выносливости, способности противостоять окружающему миру — мужчину, рядом с которым с большой вероятностью можно выжить.

"К маньяку, конечно, это малоприменимо, но вот эта вот острота… для многих людей хождение по лезвию бритвы тоже вызывает некий всплеск адреналина. В данной ситуации, если она уже перешагнула эту черту, если она не просто влюбилась в этот образ, а она с ним встретилась и родила ему ребенка, конечно, это говорит о том, что человек недостаточно адекватно оценивает как раз характеристики этого человека: недопонимает, что такое маньяк, что такое убийца, и очень часто такое аддиктивное поведение — то есть жертвенное — оно ведет к плохим последствиям", — заявил он.

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