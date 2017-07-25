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Общество

Совет судей Кубани пригрозил Жорину проверкой "компетентных органов"

Сюжет:
Скандал вокруг свадьбы дочери кубанской судьи (12)
18:5425.07.2017
(обновлено: 19:08 25.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАдвокат Сергей ЖоринАдвокат Сергей Жорин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Совет судей Краснодарского края увидел заинтересованность адвоката Сергея Жорина в распространении информации о свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой и не исключает возможности обращения в "компетентные органы" для проверки в отношении адвоката, сообщил РИА Новости во вторник председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк.

Города России. Краснодар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На Кубани совет судей опроверг сообщения о свадьбе за два миллиона долларов

Ранее в СМИ появились сообщения, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Софьи могла обойтись в 2 миллиона долларов, на свадьбе выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие артисты. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей.

Кисляк ранее рассказал РИА Новости, что Совет судей организовал проверку по информации в СМИ, которая показала, что расходы за организацию свадебного торжества взял на себя экс-супруг Хахалевой, а расходы составили 3,6 миллиона рублей. Таким образом, комиссия пришла к выводу, что "сведения, распространенные в прессе, не соответствуют действительности".

Как отметил собеседник агентства, Совет судей не сможет "наказать распространителей недостоверной информации". "Это не наша компетенция. Эта информация изначально была распространена адвокатом Жориным. Затем СМИ растиражировали ее… Адвокат Жорин, объясняя свой интерес к этой тематике, сослался на свою активную гражданскую позицию. Он посчитал неприемлемым проявление коррупционных процессов и поэтому, обеспокоенный происходящим, придал огласке это событие. Такая позиция заслуживает уважения", — отметил Кисляк.

Города России. Краснодар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комиссия: рано делать выводы о затратах на свадьбу дочери кубанской судьи

Собеседник агентства при это заявил, что в результате проверки было установлено, что адвокат Жорин "испытывал определенные процессуальные интересы" непосредственно в краснодарском краевом суде. "Он являлся представителем стороны по конкретному гражданскому делу. Для сведения: предметом спора по этому делу является участок площадью более 7 тысяч гектаров", — пояснял Кисляк. Он уточнил, что по этому делу было принято решение, которое "не соответствовало интересам доверителя адвоката Жорина".

По его мнению, скандал со свадьбой имеет цель оказать давление на суд. "Процессуальное участие Жорина в этом деле подтверждается. Здесь наблюдается временное совпадение: когда только начиналась кампания по дискредитации судьи Хахалевой — примерно в то же самое время поступила и кассационная жалоба от адвоката Жорина. Здесь является очевидным то, что эта кампания имеет цель оказать давление на суд, чтобы уже в кассационной инстанции получить удобное для себя решение", — предположил Кисляк, добавив, что наличие процессуальных интересов для Совета судей очевидно.

"Как Совет судей мы не лишены возможности обратиться в компетентные органы и предложить провести соответствующую проверку. Пока этот вопрос на повестке дня не стоит. Но мы не исключаем такой возможности", — заключил собеседник агентства.

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Общество
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ovs13-ripe
Кто бы обнаглевшему совету судей пригрозил?
19:01
25.07.2017
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