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Общество

Полетим по-новому: дешевле, но без багажа и с минимумом ручной клади

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Главное за 25 июля 2017 года (12)
18:5225.07.2017
(обновлено: 19:37 25.07.2017)
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© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту. Архивное фотоТуристы в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / NicoElNino

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации во вторник одобрил вызвавший резонанс правительственный закон, разрешающий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без бесплатного багажа. Эта норма призвана предоставить пассажирам возможность летать дешевле, если они готовы делать это налегке.

Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / Brian Jackson
В Минтрансе разъяснили, какие вещи можно будет брать в самолет бесплатно

Проект об отмене обязательной бесплатной нормы багажа для невозвратных билетов был внесен в Госдуму еще в мае 2014 года, однако приняли его только на прошлой неделе.

"Огонька" в обсуждение добавила публикация предложений Минтранса по ручной клади. Министерство в заботе о пассажирах намерено обеспечить им не менее 5 килограммов бесплатной ручной клади даже при невозвратных билетах. Однако новый список вещей для провоза без взвешивания был поначалу неправильно интерпретирован — многие решили, что некоторые предметы, включая сотовые телефоны и верхнюю одежду, запретят провозить бесплатно.

Позднее Минтранс разъяснил: взять в ручную кладь можно будет всё то же, что и сейчас, однако отдельные вещи придется предварительно взвешивать, стараясь уложиться в бесплатную норму.

Упрощение правил

Проект изменений в Федеральные авиационные правила, направленный на регулирование правил бесплатного провоза багажа, разработан Минтрансом "по следам" принятого парламентом закона.

Пассажиры проходят на посадку. Архивное фото
© Fotolia / Gerhard Seybert
Правила провоза ручной клади должны быть простыми, считает эксперт

В документе предлагается установить минимальный вес бесплатной ручной клади, которую пассажир может провозить на борту воздушного судна: эта норма должна быть не менее 5 килограммов. В ручную кладь пассажир сможет убрать папку для бумаг, зонтик, трость или сотовый телефон.

Без взвешивания пассажир также сможет провезти такие вещи как дамская сумочка или портфель, детское питание на время полета, костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, костыли, складная кресло-коляска для лиц с ограниченными возможностями.

По мнению исполнительного директора агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, правила провоза ручной клади в самолете должны быть максимально простыми, и нынешний проект Минтранса — шаг в сторону их упрощения.

"Существует два альтернативных подхода. Либо правила предельно подробно перечисляют предметы, которые можно взять с собой в самолет бесплатно, включая предельные массу и габариты, либо, напротив, правила упрощены и содержат только те вещи, которые нужны в полете по медицинским показаниям или для перевозки детей", — отметил эксперт.

Авиакомпании разделились

Лоукостер "Победа" уже заявил о готовности снизить базовые тарифы в пределах 20%. По мнению перевозчика, авиакомпании должны иметь возможность самостоятельно и соразмерно интересам каждого клиента устанавливать нормы провоза багажа без дополнительной платы.

Самолет Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии . Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Сейчас около 40% пассажиров "Победы" путешествуют налегке и не пользуются правом провоза 10 килограммов багажа и личных вещей, предусмотренных Федеральными авиационными правилами", — отмечает лоукостер.

Однако, по мнению авиакомпании "ЮТэйр", такое нововведение может негативно отразиться на транзитных путешественниках. Тарифы с возможностью провоза багажа в салоне пользуются спросом, ведь по ним у пассажиров нет проблем при стыковках и перелетах в рамках кодшеринговых соглашений, указал перевозчик. Сама "ЮТэйр" пока не планирует вводить тарифы без бесплатного багажа.

Билеты станут дешевле

По мнению эксперта туристического интернет-сервиса OneTwoTrip Аркадия Гинеса, эта инициатива, скорее всего, позволит снизить стоимость авиабилетов, а значит, сделает перелеты доступными для большего числа пассажиров.

Набережная города Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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"В первую очередь базовые тарифы снизят все авиакомпании, которые после запуска "Победы" вводили более дешевые (условно безбагажные) тарифы, — это S7 Airlines, "Уральские авиалинии". Возможно, к ним подтянется и "Аэрофлот", а затем и остальные авиаперевозчики", — отметил Гинес.

Эксперты туристического поисковика Aviasales в свою очередь провели опрос среди десяти тысяч путешественников и выяснили, что 21% респондентов готовы отказаться от какого-либо багажа, если сумма скидки за такой билет составит тысячу рублей. Еще 25% считают справедливой ценой за безбагажный полет скидку в две тысячи рублей, а более половины опрошенных согласны лететь налегке за скидку более двух тысяч рублей.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
ovs13-ripe
Дешевле? Уже смешно.
Все время прикалывает, что билет в Вену стоит дешевле, чем билет в Уфу.
19:03
25.07.2017
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Андрей Мартынов
О, дарю идею министерствам и ведомствам! Бесплатно! Но если понравится, могут кинуть денег, номер укажу.
Нужно в автобусах, которые возят к самолётам, а также в телетрапах, установить валиаторы, чтобы пассажиры с комфортом могли оплачивать поездку в таком автобусе или проход по трапу.
Стоимость проезда/прохода должна быть установлена администрацией аэропорта и не должна быть обременительной для пассажиров - рублей 30-40 за 10 метров проезда/прохода.
Компостеры устанавливать не нужно, 21-й век, всё-таки.
Нравится? Недоумки.
19:06
25.07.2017
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