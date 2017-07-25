КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Информация СМИ о том, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева заплатила 2 миллиона долларов за свадьбу своей дочери, не соответствует действительности; очевидна заинтересованность адвоката Сергея Жорина в распространении подобных сведений, сообщил РИА Новости председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой — Софьи могла обойтись в 2 миллиона долларов, на свадьбе выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие артисты. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей. Сама Хахалева заявляла в СМИ, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец ее дочери, который является крупным предпринимателем. Грузинский бизнесмен Роберт Хахалев рассказывал, что свадьба дочери обошлась в сумму до 5 миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе являются его друзьями и были приглашены как гости.

Как сообщил председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк, проверка показала, что расходы за организацию свадебного торжества взял на себя экс-супруг Хахалевой, а сумма расходов составила 3,6 миллионов рублей.

"Мы направили запросы организаторам мероприятия. Нам предоставили два договора, первый из них — от собственника помещения, в котором проводилось торжество, это Галич Холл. В договоре в качестве заказчика выступал Хахалев Роберт Оникович, это бывший супруг Хахалевой Елены Владимировны", — сказал Кисляк. Он уточнил, что, согласно платежным документам, приложенным к договору, стоимость услуг составила 1,1 миллиона рублей. Плательщиком также выступил Хахалев.

"Второй договор — на организацию свадебного торжества: услуги фотографов, флористов, танцевальные коллективы. По этому договору заказчиком выступил также Хахалев Роберт. Стоимость услуг — 2,5 миллиона рублей. Согласно платежным документам, Хахалев оплатил услуги в полном объеме", — отметил председатель.

Он также добавил, что комиссия проверила информацию о гостях и выступлениях звезд эстрады. По его словам, выходить на прямой контакт с артистами не было особой нужды, так как их мнения были опубликованы в СМИ, каждый из них указал, что на торжестве они находились в качестве гостей и гонораров им никто не платил. "Кто-то из них ссылался на наличие родственных отношений, кто-то — на наличие дружеских… у комиссии не было повода сомневаться в достоверности этих высказываний", — уточнил Кисляк.

По его словам, комиссия также проверила информацию о якобы свадебном подарке молодоженам — автомобиля Bentley, был направлен запрос в органы ГИБДД. "Нам поступил ответ, из которого следовало, что у Хахалевой Софьи, невесты, в собственности транспортных средств нет, а у ее мужа Вадима зарегистрирован автомобиль Toyota Highlander", — сказал Кисляк.

"Мы пришли к выводу, что информация, которая была распространена в СМИ, о том, что судья краевого суда оплатила и организовала свадьбу своей дочери за два миллиона долларов, не соответствует действительности. Общая стоимость торжества составила 3,6 миллиона рублей и плательщиком мероприятия выступил бывший муж судьи", — заключил председатель совета.