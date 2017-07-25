ВЛАДИМИР, 25 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила упростить порядок восстановления гражданства для тех, у кого при оформлении российских паспортов в 90-е годы были допущены ошибки.

"Правильно было бы провести такую амнистию в отношении этих людей, которые стали жертвами неразберихи 90-х годов в области получения гражданства. Амнистия — это громко сказано, можно найти и другой термин", — сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов в рамках координационного совета российских омбудсменов во Владимире.

Она уточнила, что это могло бы быть решение ведомственного характера, которое "определит процедуру восстановления в упрощенном порядке гражданства для тех, кто получил первое гражданство с нарушением установленных правил".

Омбудсмен пояснила, что к ней периодически поступают обращения на эту тему, в минувшем году она получила около десятка таких жалоб. "В каждом случае я индивидуально разбираюсь и делаю все возможное для того, чтобы восстановить гражданство этим людям, проживающим на нашей территории де-факто долгие годы", — добавила Москалькова.