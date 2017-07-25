Ространснадзор планирует усилить меры безопасности в метро

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ространснадзор готовит предложения по дополнению положений о безопасности метрополитенов, сообщил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.

Он напомнил, что после трагедии в метро Петербурга правительство утвердило новые положения о безопасности метрополитенов в России. Ространснадзор проводил внеплановую проверку метро Петербурга и всех метрополитенов РФ.

"Когда мы осуществляли проверку (метрополитенов – ред.), мы ее проводили уже по новым требованиям. При этом уже в рамках новых требований, отрабатывая их на профилактических мероприятиях, мы видим некоторые недостатки, и наши предложения уже частично сформулированы для Минтранса для внесения изменений, в том числе по актам несанкционированных проникновений и так далее", — сообщил Басаргин во вторник.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.