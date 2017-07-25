В ФАДН призвали республики не забывать об общегосударственных праздниках

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Общегосударственные праздники в национальных республиках РФ уходят на второй план, а первостепенную роль играют праздники регионального масштаба, этот перекос надо исправлять, заявил во вторник руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"Отсутствие на региональном уровне выстроенной системы государственного управления нашей сферы (национальной политики – ред.), нехватка квалифицированных кадров влекут за собой другую проблему – это качество региональных программ, и соответственно проводимых мероприятий, которые входят в эти программы", — сказал Баринов журналистам.

По его информации, согласно проведенному агентством анализу лучших региональных практик в сфере реализации госнацполитики, около 50% мероприятий – региональные фестивали и праздники, 7% – специализированные сайты и издания, которые делаются в регионах, 6% — конкурсы, 3% — спортивные мероприятия, 3% — мероприятия по адаптации и интеграции мигрантов, казачеству, языку и письменности. По его мнению, это демонстрирует "очень серьезный перекос" в сторону региональной повестки.

"Поэтому хотелось бы акцентировать внимание субъектов на необходимости в формировании программ, не замыкаться только на этноконфессиональной тематике регионов, на фестивалях и национальных праздниках, активнее включаться в общегосударственную межнациональную повестку. С нашей точки зрения, неправильно, когда общегосударственные праздники в национальных республиках остаются на втором плане, и их затмевают региональные какие-то дни, региональные праздники. Ситуацию надо исправить, чтобы и общегосударственная повестка была также востребована в регионах", — отметил Баринов.