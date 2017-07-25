Действия адвоката Жорина, сообщившего о свадьбе судьи, попросили проверить

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко обратился в московскую палату с просьбой проверить действия защитника Сергея Жорина на соответствие Кодексу профессиональной этики адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.

"Необходимо дать оценку действиям адвоката Сергея Жорина, распространившего недостоверные сведения о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой", — считает президент ФПА РФ.

Поводом для обращения стали заявления адвоката Жорина, опубликованные в СМИ, о свадьбе дочери краснодарского судьи, примерная стоимость которой, по оценкам юриста, составила два миллиона долларов.