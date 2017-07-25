В Минтрансе разъяснили, какие вещи можно будет брать в самолет бесплатно

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Минтранс РФ предложил оптимизировать набор ручной клади на борту и разъяснил, что пассажир сможет брать с собой в самолет бесплатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В проекте, в частности, предлагается установить минимальный вес ручной клади, которую пассажир может провозить на борту воздушного судна. Эта норма должна быть не менее 5 килограммов, а перевозчиком может быть изменена и в сторону увеличения", — рассказали в ведомстве.
Также проектом предусмотрено, что дополнительно пассажир без предъявления для взвешивания сможет провезти такие вещи как дамская сумочка или портфель, детское питание на время полета, костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, костыли, складная кресло-коляска для лиц с ограниченными возможностями.
Данная версия проекта, отметили в ведомстве, в настоящее время проходит процедуру публичных обсуждений и не является окончательной. "Проект изменений в ФАП будет в обязательном порядке доработан с учетом тех предложений, которые поступят от экспертов и общественности в рамках публичного обсуждения", — добавили в Минтрансе.