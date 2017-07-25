Сотрудники "Аэрофлота" устроили пикет с требованием повысить зарплаты
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудники "Аэрофлота" вышли на пикет с требованием повышения зарплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС).
"Двадцать пятого июля работники ПАО "Аэрофлот" провели пикет в поддержку кампании по индексации заработной платы у офисного здания авиакомпании в Мелькисарово", — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что пикет был организован и проведен ШПЛС совместно с Шереметьевским профсоюзом бортпроводников и Профсоюзом работников инженерно-авиационных служб.
"Без объяснения причин власти ограничили количество участников пикета до 20 человек. Вся протестная акция была направлена на повышение зарплаты, где основными лозунгами и требованиями стали: "Премии избранным – это не индексация для всех работников "Аэрофлота", "Соблюдай статью 134 Трудового кодекса РФ и Коллективный договор", "Растут цены – должна расти зарплата", — добавили в пресс-службе.
Пикет сотруников Аэрофлота
Комментарием авиакомпании РИА Новости пока не располагает.
Ранее президент ШПЛС Игорь Дельдюжов говорил, что профсоюз предлагает проиндексировать зарплаты сотрудникам "Аэрофлота" на 38%. По его словам, компания не проводила индексацию зарплат в течение пяти лет, и это — уровень накопленной инфляции. "Аэрофлот" отверг обвинения ШПЛС в неиндексации зарплат сотрудникам и заявил, что с 2012 года компания индексировала зарплаты своим работникам.
Консалтинговое агентство Brand Finance присвоило российской компании "Аэрофлот" рейтинг ААА.
Аналитики агентства отметили, что "Аэрофлот" доминирует на внутреннем рынке и опережает конкурентов по многим маркетинговым параметрам.
Стюардессы "Аэрофлота" на фоне первого советского реактивного межконтинентального пассажирского самолёта Ил-62 в аэропорту "Внуково". 1963 год.
Стюардесса на трапе самолета в аэропорту "Домодедово". 1977 год.
Согласно заключению Brand Finance, лидерство "Аэрофлота" объясняется конкурентными преимуществами, так как компания не обладает монопольным статусом или эксклюзивным доступом к авиамаршрутам.
Аналитики обратили внимание на то, что "Аэрофлот" активно инвестирует в развитие бренда, обладает самым молодым флотом самолетов среди крупнейших авиакомпаний и работает на продвижение марки на внешних рынках.
История "Аэрофлота" началась в 1923 году, когда была учреждена компания "Добролет" (Российское общество добровольного воздушного флота).
В 1930 году общество "Добролет" стало Всесоюзным объединением Гражданского воздушного флота при Совете Труда и Обороны, а два года спустя его преобразовали в Главное управление Гражданского воздушного флота при Совете Народных Комиссаров СССР. Сокращенно - Аэрофлот.
На фото: стюардессы "Аэрофлота" перед полетом. Ташкент, 1983 год.
Через 15 лет после основания "Аэрофлот" стал крупнейшей в мире авиакомпанией и оставался таковой до 1991 года.
На фото: стюардесса "Аэрофлота" на борту самолета Ту-114. 1957 год.
В 1976 году "Аэрофлот" стал первой авиакомпанией в мире, которая за год перевезла более 100 миллионов пассажиров.
На фото: бортпроводник авиакомпании "Аэрофлот" во время подготовки к рейсу самолета А-321 в новосибирском аэропорту Толмачево.
В 1980 году "Аэрофлот" являлся официальным авиаперевозчиком Летних Олимпийских игр в Москве, а в 2014 году - официальным перевозчиком Зимних игр в Сочи.
В 2003 году "Аэрофлот" представил новый вариант раскраски самолетов, разработанный группой британских консультантов.
Бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" во время подготовки самолета А-321 к рейсу.
Стюардессы компании на показе униформы в 2009 году.
В апреле 2006 года "Аэрофлот" стал членом SkyTeam, второго по величине авиационного альянса в мире.
"Аэрофлот" базируется в московском аэропорту "Шереметьево".
На сегодняшний день парк авиакомпании насчитывает 190 воздушных судов.
На фото: стюардесса обслуживает "пассажирку" во время занятий в "Авиационно школе Аэрофлота"
Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот". 1982 год.
"Аэрофлот" - первая российская компания, получившая "четыре звезды" рейтинга Skytrax по качеству сервиса.
За прошлый год "Аэрофлот" перевез 29 миллионов человек, а с учетом авиакомпаний Группы — больше 43 миллионов.
В 2016 году "Аэрофлот" в пятый раз стал обладателем международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".
На фото: бортпроводница авиакомпании "Аэрофлот" на Международном авиасалоне в Ле-Бурже