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Общество

Сотрудники "Аэрофлота" устроили пикет с требованием повысить зарплаты

15:0525.07.2017
02470
© Фото : предоставлено пресс-службой ШПЛСПикет сотруников АэрофлотаПикет сотруников Аэрофлота
© Фото : предоставлено пресс-службой ШПЛС

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудники "Аэрофлота" вышли на пикет с требованием повышения зарплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС).

У стенда компании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Около 150 пилотов покинули группу "Аэрофлот" для работы в Азии
"Двадцать пятого июля работники ПАО "Аэрофлот" провели пикет в поддержку кампании по индексации заработной платы у офисного здания авиакомпании в Мелькисарово", — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что пикет был организован и проведен ШПЛС совместно с Шереметьевским профсоюзом бортпроводников и Профсоюзом работников инженерно-авиационных служб.

"Без объяснения причин власти ограничили количество участников пикета до 20 человек. Вся протестная акция была направлена на повышение зарплаты, где основными лозунгами и требованиями стали: "Премии избранным – это не индексация для всех работников "Аэрофлота", "Соблюдай статью 134 Трудового кодекса РФ и Коллективный договор", "Растут цены – должна расти зарплата", — добавили в пресс-службе.

© Фото : предоставлено пресс-службой ШПЛСПикет сотруников Аэрофлота
© Фото : предоставлено пресс-службой ШПЛС
Пикет сотруников Аэрофлота

Бортпроводники авиакомпании Air Asia в аэропорту Нарита
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Молода и прекрасна: какие требования предъявляют к cтюардессам в мире
Комментарием авиакомпании РИА Новости пока не располагает.

Ранее президент ШПЛС Игорь Дельдюжов говорил, что профсоюз предлагает проиндексировать зарплаты сотрудникам "Аэрофлота" на 38%. По его словам, компания не проводила индексацию зарплат в течение пяти лет, и это — уровень накопленной инфляции. "Аэрофлот" отверг обвинения ШПЛС в неиндексации зарплат сотрудникам и заявил, что с 2012 года компания индексировала зарплаты своим работникам.

Стюардессы "Аэрофлота"
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКонсалтинговое агентство Brand Finance присвоило российской компании "Аэрофлот" рейтинг ААА.Стюардессы у стенда авиакомпании Аэрофлот на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации - NAIS 2017 в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Консалтинговое агентство Brand Finance присвоило российской компании "Аэрофлот" рейтинг ААА.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкАналитики агентства отметили, что "Аэрофлот" доминирует на внутреннем рынке и опережает конкурентов по многим маркетинговым параметрам.Стюардессы на занятиях в Негосударственном образовательном учреждении Авиационная школа Аэрофлота
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Аналитики агентства отметили, что "Аэрофлот" доминирует на внутреннем рынке и опережает конкурентов по многим маркетинговым параметрам.
© РИА Новости / Дмитрий КозловПерейти в фотобанкСтюардессы "Аэрофлота" на фоне первого советского реактивного межконтинентального пассажирского самолёта Ил-62 в аэропорту "Внуково". 1963 год.Самолет Ил-62 компании Аэрофлот в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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Стюардессы "Аэрофлота" на фоне первого советского реактивного межконтинентального пассажирского самолёта Ил-62 в аэропорту "Внуково". 1963 год.
© РИА Новости / С. СоловьевПерейти в фотобанкСтюардесса на трапе самолета в аэропорту "Домодедово". 1977 год.Стюардесса на трапе самолета. Аэропорт Домодедово.
© РИА Новости / С. Соловьев
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Стюардесса на трапе самолета в аэропорту "Домодедово". 1977 год.
© Фото : пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"Согласно заключению Brand Finance, лидерство "Аэрофлота" объясняется конкурентными преимуществами, так как компания не обладает монопольным статусом или эксклюзивным доступом к авиамаршрутам.Бортпроводница авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"
Согласно заключению Brand Finance, лидерство "Аэрофлота" объясняется конкурентными преимуществами, так как компания не обладает монопольным статусом или эксклюзивным доступом к авиамаршрутам.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАналитики обратили внимание на то, что "Аэрофлот" активно инвестирует в развитие бренда, обладает самым молодым флотом самолетов среди крупнейших авиакомпаний и работает на продвижение марки на внешних рынках.Стюардесса авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Аналитики обратили внимание на то, что "Аэрофлот" активно инвестирует в развитие бренда, обладает самым молодым флотом самолетов среди крупнейших авиакомпаний и работает на продвижение марки на внешних рынках.
© РИА Новости / Артем ЖитеневПерейти в фотобанкИстория "Аэрофлота" началась в 1923 году, когда была учреждена компания "Добролет" (Российское общество добровольного воздушного флота).Стюардессы ОАО Аэрофлот - Российские авиалинии в форменной одежде и талисманы ХХII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи во время презентации первого самолета компании ОАО Аэрофлот - Российские авиалинии, украшенного талисманами и символами Олимпиады в Сочи 2014 года, в ангаре аэропорта Шереметьево-1
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
История "Аэрофлота" началась в 1923 году, когда была учреждена компания "Добролет" (Российское общество добровольного воздушного флота).
© РИА Новости / УтарбековПерейти в фотобанкВ 1930 году общество "Добролет" стало Всесоюзным объединением Гражданского воздушного флота при Совете Труда и Обороны, а два года спустя его преобразовали в Главное управление Гражданского воздушного флота при Совете Народных Комиссаров СССР. Сокращенно - Аэрофлот.
На фото: стюардессы "Аэрофлота" перед полетом. Ташкент, 1983 год.Стюардессы Аэрофлота перед полетом
© РИА Новости / Утарбеков
Перейти в фотобанк
В 1930 году общество "Добролет" стало Всесоюзным объединением Гражданского воздушного флота при Совете Труда и Обороны, а два года спустя его преобразовали в Главное управление Гражданского воздушного флота при Совете Народных Комиссаров СССР. Сокращенно - Аэрофлот.
На фото: стюардессы "Аэрофлота" перед полетом. Ташкент, 1983 год.
© РИА Новости / Марк РедькинПерейти в фотобанкЧерез 15 лет после основания "Аэрофлот" стал крупнейшей в мире авиакомпанией и оставался таковой до 1991 года.
На фото: стюардесса "Аэрофлота" на борту самолета Ту-114. 1957 год.Стюардесса в дальнемагистральном пассажирском самолете Ту-114
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
Через 15 лет после основания "Аэрофлот" стал крупнейшей в мире авиакомпанией и оставался таковой до 1991 года.
На фото: стюардесса "Аэрофлота" на борту самолета Ту-114. 1957 год.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ 1976 году "Аэрофлот" стал первой авиакомпанией в мире, которая за год перевезла более 100 миллионов пассажиров.
На фото: бортпроводник авиакомпании "Аэрофлот" во время подготовки к рейсу самолета А-321 в новосибирском аэропорту Толмачево. Бортпроводник рейса SU 1307 авиакомпании Аэрофлот во время подготовки к рейсу самолета А-321 на стоянке в новосибирском аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В 1976 году "Аэрофлот" стал первой авиакомпанией в мире, которая за год перевезла более 100 миллионов пассажиров.
На фото: бортпроводник авиакомпании "Аэрофлот" во время подготовки к рейсу самолета А-321 в новосибирском аэропорту Толмачево.
© РИА Новости / Артем ЖитеневПерейти в фотобанкВ 1980 году "Аэрофлот" являлся официальным авиаперевозчиком Летних Олимпийских игр в Москве, а в 2014 году - официальным перевозчиком Зимних игр в Сочи.Стюардессы ОАО Аэрофлот - Российские авиалинии в форменной одежде во время презентации первого самолета компании ОАО Аэрофлот - Российские авиалинии, украшенного талисманами и символами Олимпиады в Сочи 2014 года, в ангаре аэропорта Шереметьево-1
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
В 1980 году "Аэрофлот" являлся официальным авиаперевозчиком Летних Олимпийских игр в Москве, а в 2014 году - официальным перевозчиком Зимних игр в Сочи.
© AFP 2017 / Miguel MedinaВ 2003 году "Аэрофлот" представил новый вариант раскраски самолетов, разработанный группой британских консультантов.Стюардессы авиакомпании Аэрофлот
© AFP 2017 / Miguel Medina
В 2003 году "Аэрофлот" представил новый вариант раскраски самолетов, разработанный группой британских консультантов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" во время подготовки самолета А-321 к рейсу.Бортпроводники рейса SU 1307 авиакомпании Аэрофлот во время подготовки к рейсу самолета А-321 на стоянке в новосибирском аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" во время подготовки самолета А-321 к рейсу.
© РИА Новости / Михаил КутузовСтюардессы компании на показе униформы в 2009 году.Стюардессы компании Аэрофлот на показе новой униформы
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Стюардессы компании на показе униформы в 2009 году.
© Фото : пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"В апреле 2006 года "Аэрофлот" стал членом SkyTeam, второго по величине авиационного альянса в мире.Бортпроводница авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"
В апреле 2006 года "Аэрофлот" стал членом SkyTeam, второго по величине авиационного альянса в мире.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк"Аэрофлот" базируется в московском аэропорту "Шереметьево".Бортпроводница рейса SU 1307 авиакомпании Аэрофлот во время подготовки к рейсу в салоне самолета А-321 на стоянке в новосибирском аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Аэрофлот" базируется в московском аэропорту "Шереметьево".
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкНа сегодняшний день парк авиакомпании насчитывает 190 воздушных судов.
На фото: стюардесса обслуживает "пассажирку" во время занятий в "Авиационно школе Аэрофлота"Стюардесса обслуживает пассажирку во время занятий в Негосударственном образовательном учреждении Авиационная школа Аэрофлота
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
На сегодняшний день парк авиакомпании насчитывает 190 воздушных судов.
На фото: стюардесса обслуживает "пассажирку" во время занятий в "Авиационно школе Аэрофлота"
© РИА Новости / Владимир ИвановПерейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот". 1982 год.Стюардесса авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот". 1982 год.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанк"Аэрофлот" - первая российская компания, получившая "четыре звезды" рейтинга Skytrax по качеству сервиса.Стюардессы на занятиях в Негосударственном образовательном учреждении Авиационная школа Аэрофлота
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
"Аэрофлот" - первая российская компания, получившая "четыре звезды" рейтинга Skytrax по качеству сервиса.
© Фото : пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"За прошлый год "Аэрофлот" перевез 29 миллионов человек, а с учетом авиакомпаний Группы — больше 43 миллионов.Бортпроводница авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"
За прошлый год "Аэрофлот" перевез 29 миллионов человек, а с учетом авиакомпаний Группы — больше 43 миллионов.
© AFP 2017 / Miguel MedinaВ 2016 году "Аэрофлот" в пятый раз стал обладателем международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".
На фото: бортпроводница авиакомпании "Аэрофлот" на Международном авиасалоне в Ле-БуржеБортпроводница авиакомпании Аэрофлот на Международном авиасалоне в Ле-Бурже
© AFP 2017 / Miguel Medina
В 2016 году "Аэрофлот" в пятый раз стал обладателем международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".
На фото: бортпроводница авиакомпании "Аэрофлот" на Международном авиасалоне в Ле-Бурже
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