Сотрудники "Аэрофлота" устроили пикет с требованием повысить зарплаты

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудники "Аэрофлота" вышли на пикет с требованием повышения зарплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС).

"Двадцать пятого июля работники ПАО "Аэрофлот" провели пикет в поддержку кампании по индексации заработной платы у офисного здания авиакомпании в Мелькисарово", — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что пикет был организован и проведен ШПЛС совместно с Шереметьевским профсоюзом бортпроводников и Профсоюзом работников инженерно-авиационных служб.

"Без объяснения причин власти ограничили количество участников пикета до 20 человек. Вся протестная акция была направлена на повышение зарплаты, где основными лозунгами и требованиями стали: "Премии избранным – это не индексация для всех работников "Аэрофлота", "Соблюдай статью 134 Трудового кодекса РФ и Коллективный договор", "Растут цены – должна расти зарплата", — добавили в пресс-службе.

© Фото : предоставлено пресс-службой ШПЛС Пикет сотруников Аэрофлота © Фото : предоставлено пресс-службой ШПЛС Пикет сотруников Аэрофлота

Комментарием авиакомпании РИА Новости пока не располагает.

Ранее президент ШПЛС Игорь Дельдюжов говорил, что профсоюз предлагает проиндексировать зарплаты сотрудникам "Аэрофлота" на 38%. По его словам, компания не проводила индексацию зарплат в течение пяти лет, и это — уровень накопленной инфляции. "Аэрофлот" отверг обвинения ШПЛС в неиндексации зарплат сотрудникам и заявил, что с 2012 года компания индексировала зарплаты своим работникам.