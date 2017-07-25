Совфед одобрил закон против нелегального распространения sim-карт

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совфед во вторник одобрил закон, направленный на борьбу с нелегальным распространением sim-карт.
Документ был разработан сенаторами во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Закон устанавливает, что услуги сотовой связи и доступа в интернет предоставляются физическим и юридическим лицам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи.
Сведения могут проверяться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, используемой для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и Единого портала госуслуг.
Законом уточняются правила идентификации корпоративных абонентов. Так, компании, закупающие sim-карты для своих сотрудников, должны будут самостоятельно передавать данные о работниках операторам связи. В настоящее время передача подобных сведений без согласия самих абонентов запрещена.
Основания для прекращения оказания услуг связи дополнены положением, согласно которому Роскомнадзор, в случае установления несоответствия между персональными данными фактических пользователей и сведениями из абонентского договора, вправе выдать оператору связи предписание о прекращении оказания услуг связи таким пользователям.
Устанавливается, что в случае ликвидации абонента — юридического лица выделенные ему абонентские номера могут быть переоформлены на фактического пользователя услуг связи.
Как ожидается, закон должен вступить в силу с июня 2018 года.