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Общество

Экологи рассказали, как найти сирийского дятла в московском лесу

14:5025.07.2017
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© Fotolia / elenashtab0405Природно-исторический парк Битцевский лес. Архивное фотоПриродно-исторический парк Битцевский лес. Архивное фото
© Fotolia / elenashtab0405

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Специалисты Мосприроды организовали пресс-тур в Битцевский лес, чтобы показать журналистам необычного южного сирийского дятла, прилетевшего в этом году в столицу на гнездование: дятла пришлось выманивать записями звуков его сородичей и ждать, когда он привыкнет к гостям. О том, как найти дорогу к месту обитания новоиспеченного москвича, узнал корреспондент РИА Новости.

В Битцевском лесу начал гнездиться сирийский дятел
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
В WWF объяснили, почему сирийские дятлы начали гнездиться в Москве
Ранее в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что необычный дятел начал гнездиться в Москве в Битцевском лесу.

"Ничего необычного здесь нет. Ареал обитания (сирийского дятла) расширяется на северо-восток… Он уже как дома. Просто их мало", — рассказал журналистам главный специалист Мосприроды Валентин Волков.

Он пояснил, что раньше птица обитала на территориях до границы Украины. Сейчас же дятлы встречаются в Воронеже и Московском регионе. В Москве также такого южного гостя иногда можно встретить на Лосином острове или окраинах города.

В поисках дятла

Отыскать нового лесного жильца не так просто. Для этого специалисты Мосприроды организовали целый пресс-тур для журналистов, чтобы рассказать, как это сделать. Самый верный ориентир — старый дуб, который здесь является настоящей достопримечательностью. По словам Волкова, возраст дерева — около 250 лет, его высота — 23 метра, а диаметр — около 110 сантиметров.

Пройдя дальше в лес по тропинке мимо старого дуба, легко найти небольшую поляну с кормушками для птиц и белок. Это и есть самое "рыбное" место для поиска дятла.

"Наблюдение за птицами требует терпения", — предупредил Волков.

Птенец дятла. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergey Gapon
Редкий зеленый дятел обнаружен в Подмосковье
По его словам, нужно потратить хотя бы 10 минут на то, чтобы местные обитатели привыкли к гостям. Лучше всего стоять неподвижно, не издавая громких звуков, и ждать.

Первыми к группе "туристов" вышли белки, уже подкормленные любителями прогулок по парку. Позже прилетели синицы.

Но дождаться появления сирийского дятла непросто, поэтому главный специалист Мосприроды решил его позвать.

Волков устроил на пне неподалеку маленький "офис", включив на ноутбуке "песню" сирийского дятла. Спустя некоторое время птица начала отзываться на звуки своих сородичей, а через несколько минут и показалась гостям.

Сирийских дятлов можно узнать по более высоким и мягким крикам, а "барабанная дробь" у них вдвое длиннее, чем у привычных дятлов. Также у них немного отличается цвет оперения, но легко различить это может только специалист.

Как ранее рассказала РИА Новости эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Юлия Калиничева, расселение сирийских дятлов в российской столице может быть связано с климатическими изменениями. По ее словам, в последние десятилетия ученые наблюдают расселение целого ряда видов животных и растений в более северные широты. Калиничева отметила, что этот дятел был замечен учеными год назад в Лосином острове.

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