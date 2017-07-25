Amedia TV получил эксклюзивные права на трансляцию сериалов HBO

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новые сезоны "Игры престолов", сериал "Сегодня будет по-другому", в котором Джулия Робертс сыграет свою первую роль на телевидении, и другие проекты будут одновременно выходить в России и США, согласно договору о сотрудничестве между каналом Amedia TV и американским HBO, сообщает пресс-служба российского канала.

Компания Amedia TV с 2013 года сотрудничает с многими зарубежными каналами, в частности Showtime, FOX, HBO.

"Компания AMEDIA TV и Home Box Office (HBO) заключили новую многолетнюю сделку, которая предоставляет компании эксклюзивные права на трансляцию всех новых проектов HBO, а также обеспечивает неограниченный доступ к библиотеке студии в России", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что российские зрители увидят сезоны "Игры престолов", ретро-драму "Двойка" с Джеймсом Франко в главной роли, продолжение фантастического проекта "Мир Дикого Запада", новое шоу с Джулией Робертс под названием "Сегодня все будет по-другому" и многие другие проекты одновременно с премьерами в США.