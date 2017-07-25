Депутат: инициативы Минтранса по нормам провоза багажа еще никто не одобрял

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил РИА Новости, что депутаты еще будут изучать предложения Минтранса к закону о нормах провоза багажа, а также призвал не беспокоиться, так как они ещё не одобрены.

Ранее Госдума приняла закон, который дает перевозчикам право исключать норму о бесплатном провозе багажа по невозвратным билетам. При этом предусматривается, что пассажиры с возвратными билетами смогут провозить бесплатно минимум 10 килограммов багажа: доплата понадобится лишь в случае, если вес груза превысит установленные нормы.

Во вторник Минтранс представил свой проект изменений к данному закону. Так, новые авиационные правила, предложенные Минтрансом, предусматривают минимальный вес ручной клади в пять килограммов, при этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт помимо ручной клади без дополнительной платы, исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

"Если в законе это не прописано, то Минтранс не может это приписать, это же еще проект. Это не говорит о том, что его постановления утвердит председатель правительства, и завтра оно будет подписано. Пусть они там пишут, что хотят, мы их тоже будем еще смотреть", — заявил Москвичев.

Депутат также заверил, что не стоит переживать по этому поводу, потому что "Госдума всегда пишет законы в пользу пассажира".