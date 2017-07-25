СФ одобрил закон о запрете осужденным за экстремизм создавать СМИ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили закон, который запрещает быть учредителем и главным редактором СМИ лицам, которые были осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности.

Согласно действующим нормам законодательства, учредителем СМИ не может быть гражданин, не достигший 18 лет, признанный судом недееспособным, отбывающий наказание в местах лишения свободы, либо душевно больной.

Принятый закон расширяет этот круг лиц: он вводит запрет учреждать СМИ, а также быть главным редактором для лиц, отбывающих наказание, либо имеющих судимость за совершение преступлений с использованием СМИ или связанных с осуществлением экстремистской деятельности.

Кроме того, в законе уточняется процедура регистрации СМИ: оно будет считаться зарегистрированным с даты принятия регистрирующим органом решения и внесения соответствующей записи в реестр.

Смена учредителя, изменение состава соучредителей, названия, языка, примерной тематики или специализации СМИ, территории распространения его продукции, доменного имени сайта в интернете, а также формы или вида периодического распространения массовой информации будут допускаться лишь при условии внесения соответствующих изменений в запись о регистрации СМИ.

Закон также предусматривает уплату государственной пошлины за выдачу разрешений на распространение в России продукции зарубежных периодических печатных изданий, которые сейчас выдает Роскомнадзор.

Также сенаторы одобрили закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс и устанавливает размеры госпошлины за регистрацию СМИ.

Если продукция СМИ предназначена для распространения на всей̆ территории РФ, за ее пределами, на территориях нескольких субъектов РФ, пошлина за регистрацию СМИ и за внесение изменений в запись о регистрации устанавливается в размере 8 тысяч рублей. Если речь идет о региональном издании, пошлина составит 4 тысячи рублей.