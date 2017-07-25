МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ВЦИОМ изучит иск к главе организации Валерию Федорову из-за его высказываний об участниках массовых акций, но только если дело согласится рассмотреть суд, а пока в организации не считают целесообразным комментировать ситуацию, заявили РИА Новости в пресс-службе ВЦИОМ.
"Ситуацию изучат наши юристы, если иск будет принят к рассмотрению судом. До тех пор мы не считаем целесообразным комментировать измышления ангажированных политологов", — сказали в пресс-службе ВЦИОМ.
Как говорится в исковом заявлении, имеющимся в распоряжении РИА Новости, истцов возмутили слова Федорова об участниках протестных акций, произнесенные в эфире телеканала "Дождь". Истцы просят обязать Федорова публично опровергнуть свои утверждения, а редакцию канала опубликовать опровержения.
Так Федоров прокомментировал слова телеведущего Владимира Соловьева, негативно высказавшегося об участниках массовых протестных акций в России.
По мнению подавших иск, Федоров нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить.
"Истцы указывают, что выступают в защиту не только шахтеров, но и всех тех, кто вынужден протестовать, не имея другой возможности защитить свои права, и кто не боится открыто заявлять о проблемах в стране и добиваться их решения", — пояснил Миронов.
Пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Кристина Батырова заявила РИА Новости, что суд зарегистрировал иск, но решение, принимать ли его к производству, пока не принято.
"Претензии, в частности, связаны с фразой: "Такого дерьма, извините, конечно, гораздо больше", — сказала пресс-секретарь. По ее словам, материальных претензий истцы не заявляли.