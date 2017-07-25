МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ВЦИОМ изучит иск к главе организации Валерию Федорову из-за его высказываний об участниках массовых акций, но только если дело согласится рассмотреть суд, а пока в организации не считают целесообразным комментировать ситуацию, заявили РИА Новости в пресс-службе ВЦИОМ.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов сообщил РИА Новости, что в понедельник совместно с инициативной группой протестующих шахтеров города Гуково подал иск к Федорову о защите чести и достоинства.

"Ситуацию изучат наши юристы, если иск будет принят к рассмотрению судом. До тех пор мы не считаем целесообразным комментировать измышления ангажированных политологов", — сказали в пресс-службе ВЦИОМ.

Как говорится в исковом заявлении, имеющимся в распоряжении РИА Новости, истцов возмутили слова Федорова об участниках протестных акций, произнесенные в эфире телеканала "Дождь". Истцы просят обязать Федорова публично опровергнуть свои утверждения, а редакцию канала опубликовать опровержения.

Согласно тексту иска, Федоров высказал мнение, что 15% россиян "вовлекаются в дискуссии о судьбах России, на самом деле, не будучи озабоченными этой судьбой. Это люди, у которых нет любви к нашей родине, … нет желания сделать ее лучше, это люди, которые готовы всегда критиковать, протестовать, по поводу и без повода, касается их или нет".

Так Федоров прокомментировал слова телеведущего Владимира Соловьева, негативно высказавшегося об участниках массовых протестных акций в России.

По мнению подавших иск, Федоров нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить.

"Истцы указывают, что выступают в защиту не только шахтеров, но и всех тех, кто вынужден протестовать, не имея другой возможности защитить свои права, и кто не боится открыто заявлять о проблемах в стране и добиваться их решения", — пояснил Миронов.

Пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Кристина Батырова заявила РИА Новости, что суд зарегистрировал иск, но решение, принимать ли его к производству, пока не принято.

"Претензии, в частности, связаны с фразой: "Такого дерьма, извините, конечно, гораздо больше", — сказала пресс-секретарь. По ее словам, материальных претензий истцы не заявляли.