Житель Хабаровска построил придорожное кафе на "дальневосточном гектаре"

Посетители возле стенда с информационными буклетами в коридоре Департамента имущественных и земельных отношений Приморского края, где проходит вручение сертификатов на дальневосточные гектары

Посетители возле стенда с информационными буклетами в коридоре Департамента имущественных и земельных отношений Приморского края, где проходит вручение сертификатов на дальневосточные гектары

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Житель Хабаровска Владимир Хлапов использовал полученный "дальневосточный" гектар, чтобы открыть придорожное кафе, в перспективе он планирует организовать зону отдыха у озера, сообщает Минвостокразвития.

"Хабаровчанин Владимир Хлапов, когда брал "дальневосточный гектар", уже заранее знал, что откроет на своем участке придорожное кафе. Все условия для этого есть: автомобильная трасса Хабаровск – Владивосток с оживленным трафиком, в нескольких километрах районный центр – город Вяземский и полное отсутствие вокруг достойного придорожного сервиса", — информирует министерство.

Отмечается, что земельный участок в поселке Отрадное получилось взять с первого раза, а все разрешительные документы на строительство и подключение выданы в кратчайшие сроки. Мужчина стал первым, кто оформил право собственности на строение на "дальневосточном гектаре". К строительству кафе Владимир подошел основательно: заказал проект, обратился к дизайнеру, 70 % оборудования уже стоит на складах, часть оборудования готовят в Екатеринбурге на заказ.

"У нас концепция такая: все белое, чистое, комфортное. Даже два туалета. Многие отговаривали, а я говорю — по дороге до Бикина нет ни одного кафе, где есть теплый туалет. Мы сконцентрированы на комфорте, поэтому я принял такое решение, даже в ущерб площадям", — приводятся в сообщении слова Хлапова.

Предприниматель отмечает, что в администрации Вяземского района его поддержали – включили в муниципальную программу. Как участник конкурса в рамках программы "Поддержка предпринимательства Вяземского муниципального района", он может претендовать на возмещение до 70% понесенных затрат. Вне зависимости от результатов конкурса Владимир намерен и дальше развивать свой бизнес. Рядом с кафе находится небольшое озеро, которое он планирует привести в порядок и обустроить на его берегу зону отдыха.

Уже через пару недель предприниматель планирует открыть свое кафе. Ждут открытия и местные жители, 12 человек получат здесь работу.