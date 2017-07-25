Минприроды назвало регионы с санитарно-гигиеническими проблемами

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Почти треть регионов России — 27 — входят в перечень территорий с ярко выраженными санитарно-гигиеническими проблемами, заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской.

Среди таких регионов Амурская и Магаданская области, Якутия, Пермский край, Архангельская область, республики Дагестан, Ингушетия, Карелия и Коми, Иркутская область, Хакасия, Курганская, Ивановская и Тверская области, Еврейская автономная область, Новгородская, Кемеровская, Владимирская и Смоленская области, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский края, Челябинская, Кировская, Мурманская и Свердловская области, Приморский край.

Донской напомнил, что численность населения России, подверженного каким-либо негативным экологическим факторам в связи с загрязнением питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы, в 2015 году составила примерно 89 миллионов человек.

"Эти данные статистики подчеркивают степень нашей ответственности перед гражданами", — подчеркнул министр, выступая на заседании координационного совета российских уполномоченных по правам человека.

Донской отметил, что наибольший риск для здоровья представляет низкое качество воздуха. Так, в 2012 году в панъевропейском регионе более полумиллиона случаев преждевременной смерти было связано с качеством атмосферного воздуха, 100 тысяч случаев — с качеством воздуха в помещениях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, неблагоприятные факторы окружающей среды являются причиной дополнительных 13 миллионов смертей в мире ежегодно, 19% всех онкологических заболеваний, трети всех заболеваний детей в возрасте до пяти лет, напомнил министр.