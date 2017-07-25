Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом, предусматривают минимальный вес ручной клади в пять килограммов.
Бесплатно по-прежнему можно будет провезти дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка.
Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее десяти килограммов багажа. При этом авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.
Накануне комитеты по экономической политике и законодательству Совфеда отклонили документ, отметив, что введение нормы о платном багаже может привести к удорожанию билетов. Позднее комитет по экономической политике все же поддержал законопроект. Также ряд сенаторов предложил отложить обсуждение документа из-за отсутствия на него отзывов общественных организаций. Ранее законопроект одобрила Госдума.