На Колыму надвигается мощный дождевой циклон

МАГАДАН, 25 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о приходе мощного дождевого циклона на территорию Магаданской области, в регионе возможно возникновение ЧС, сообщает Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) Колымы.

В Магадане, местами в Ольском, на юге Хасынского городских округов 25-26 июля ожидается сильный дождь, отмечается в сообщении.

"Пожарно-спасательный центр Магаданской области предупреждает население, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями (обрывами) ЛЭП и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб… а также возможны размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов", — говорится в сообщении.

Спасатели также рекомендовали жителям Колымы быть осторожными на дорогах региона, следить за уровнем воды в реках и ручьях и не выходить в Охотское море на плавсредствах.