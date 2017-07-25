На станциях московского метро установят больше зеркал для пассажиров

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В вестибюлях столичного метро увеличится количество зеркал для пассажиров: они висят уже на 35 станциях, а в ближайшее время появятся еще на 14, сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

"Зеркала выполнены в двух размерах: метр на два метра и полметра на два метра, — пояснили в пресс-службе Московского метрополитена. — Они достаточно большие для того, чтобы прекрасные дамы смогли поправить прическу, а молодые люди — приготовиться к свиданиям, которые они часто назначают на станциях метро", — говорится в сообщении.

На всех зеркалах можно увидеть символику подземки. Для безопасности пассажиров они покрыты антивандальной пленкой.