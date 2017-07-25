Новосибирская область планирует до 2020 года построить семь поликлиник

НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Власти Новосибирской области в сентябре объявят конкурс на выбор концессионера проекта по строительству в областном центре Новосибирске до 2020 года семи поликлиник общей стоимостью 5 миллиардов рублей, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Впервые о планах реализовать первый в России масштабный проект по строительству в Новосибирске сразу девяти поликлиник с привлечением частного инвестора сообщил журналистам в августе 2015 года первый зампред правительства Владимир Знатков. Однако реализация проекта была отложена, а позже он был переработан. Количество поликлиник сократилось до семи.

"Проект постановления "О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске" одобрен на заседании правительства региона", — сообщила пресс-служба. В рамках соглашения до 2020 года планируется строительство в Новосибирске семи поликлиник общей площадью 72,1 тысячи квадратных метров. Для реализации проекта потребуется более 5 миллиардов рублей.

На заседании правительства губернатор Владимир Городецкий поручил объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения в сентябре 2017 года, отметив, что формат государственно-частного партнерства для решения задач системы здравоохранения должен "найти отклик у концессионеров".

В правительстве сообщили, что срок действия концессионного соглашения составит 10 лет. Источниками инвестиций, необходимых для строительства и последующей эксплуатации в течение этого времени (включая срок окупаемости предполагаемых инвестиций), являются собственные (10%) и заемные (90%) средства концессионера, выбранного по итогам проведения открытого концессионного конкурса.

В Минздраве региона сообщили, что новые поликлиники будут расположены в наиболее активно развивающихся жилых массивах мегаполиса, а также там, где действующие поликлиники находятся в аварийном состоянии. Суммарный объем оказания медуслуг новыми поликлиниками составит по предварительной оценке 5,2 тысячи посещений в смену. По числу прикрепленных к поликлиникам жителей города проект затронет более чем 25% населения Новосибирска.