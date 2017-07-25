На Курилах нашли останки советских и японских военных

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Сахалинские поисковики в ходе экспедиции на курильский остров Шумшу, где в августе 1945 года шли ожесточенные бои с солдатами японской армии, обнаружили останки 47 советских и трех японских военных, а также начали работы по созданию музея под открытым небом, сообщил РИА Новости руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Артём Бандура.

"Экспедиция продолжалась 3 недели, участвовало 11 человек. Мы нашли останки 47 советских военных и трех японцев. Пять советских бойцов имели при себе именные вещи, и мы уже установили имена троих – они из Челябинской области, с Алтая и из Новгородской области. Сейчас ищем родственников", — сообщил собеседник.

По его словам, останки военных передадут для захоронения родным, если они найдутся, а остальных похоронят на кладбище в Северо-Курильске.

"У одного японского военного найдена личная печать, у второго – опознавательный знак — жетон. Их останки доставят в Южно-Сахалинск и передадут представителю Японии", — добавил Бандура.

Также он рассказал, что поисковики в рамках экспедиции начали работы по созданию музея под открытым небом на Шумшу. Планируется восстановить японские фортификационные сооружения, траншеи, окопы. Также работы будут проводиться в следующем году, их площадь составляет примерно квадратный километр.

В прошлом году поисковики нашли на Шумшу десятки предметов, представляющих историческую ценность, в том числе противотанковую и полевую японские пушки. Также были найдены останки трех советских и 12 японских солдат.